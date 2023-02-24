Bojan Romanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Romanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Romanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Romanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Romanic 25 Ekim 1985 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Romanić Bojan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Romanic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bojan Romanic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına - tarihinde katılmıştır. Bojan Romanic'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bojan Romanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Romanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bojan Romanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Romanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Romanic şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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