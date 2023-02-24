Bojan Sankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Sankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Sankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Sankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Sankovic 21 Kasım 1993 tarihinde Knin şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Karadağ,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Bojan Sanković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Sankovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Double V Sports yapmaktadır. Bojan Sankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Bojan Sankovic'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bojan Sankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Sankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bojan Sankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Sankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2013 yılında Újpest FC

6 Ocak 2020 yılında Irtysh

3 Ağustos 2020 yılında Zalaegerszeg

Bojan Sankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Sankovic şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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