Bojan Sladojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Sladojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Sladojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Sladojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Sladojevic 18 Eylül 1989 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Bojan Sladojević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Sladojevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bojan Sladojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Banja Luka takımına 17 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Bojan Sladojevic'nin FK Zeljeznicar Banja Luka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bojan Sladojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Sladojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bojan Sladojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Sladojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2019 yılında Zeljeznicar BL

Bojan Sladojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Sladojevic şuan FK Zeljeznicar Banja Luka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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