Bojan Vlaovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Vlaovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Vlaovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Vlaovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Vlaovic 6 Şubat 2000 tarihinde Mojkovac şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Бојан Влаовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Vlaovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bojan Vlaovic'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bojan Vlaovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Vlaovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bojan Vlaovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Vlaovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Metalac

26 Ocak 2020 yılında Takovo Milanova

30 Haziran 2020 yılında Metalac

11 Ocak 2021 yılında Radnicki Pirot

30 Haziran 2021 yılında Metalac

28 Temmuz 2021 yılında Jedinstvo

Bojan Vlaovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Vlaovic şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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