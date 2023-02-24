Bojan Zogovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Zogovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bojan Zogovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bojan Zogovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bojan Zogovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Zogovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bojan Zogovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Zogovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Zogovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Zogovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Zogovic 16 Şubat 1989 tarihinde Berane şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Бојан Зоговић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Zogovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Bojan Zogovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 21 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Bojan Zogovic'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bojan Zogovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Zogovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Bojan Zogovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Zogovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında FK Berane

1 Temmuz 2006 yılında FK Crvena Stijena

1 Temmuz 2007 yılında Radnicki Sombor

1 Ocak 2010 yılında Banat Zrenjanin

1 Temmuz 2010 yılında Radnicki Sombor

31 Aralık 2010 yılında Banat Zrenjanin

1 Ağustos 2011 yılında Marsonia 1909

1 Şubat 2012 yılında HNK Rijeka

1 Temmuz 2012 yılında FK Berane

1 Ocak 2013 yılında Timok Zajecar

1 Temmuz 2014 yılında Metalac

31 Ağustos 2016 yılında Novi Pazar

1 Şubat 2017 yılında Radnicki Nis

9 Ağustos 2017 yılında Rad Belgrad

15 Şubat 2018 yılında Metalac

17 Temmuz 2018 yılında Backa

1 Temmuz 2019 yılında Zira FK

14 Temmuz 2020 yılında Kolubara

21 Ağustos 2020 yılında KF Vllaznia

Bojan Zogovic kimdir

Bojan Zogovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Zogovic şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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Bojan Zogovic nereli

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