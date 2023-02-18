Bojica Nikcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojica Nikcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bojica Nikcevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bojica Nikcevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bojica Nikcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojica Nikcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojica Nikcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojica Nikcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojica Nikcevic 4 Şubat 2000 tarihinde Bar şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Bojica Nikčević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojica Nikcevic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bojica Nikcevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bojica Nikcevic'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bojica Nikcevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nikcevic28/

Bojica Nikcevicboyu ve yaşı kaç

Bojica Nikcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojica Nikcevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Bojica Nikcevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojica Nikcevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Čukarički U19

1 Temmuz 2019 yılında Čukarički

16 Ocak 2020 yılında Radnicki Pirot

30 Haziran 2020 yılında Čukarički

5 Ekim 2020 yılında Novi Pazar

30 Haziran 2021 yılında Čukarički

16 Eylül 2021 yılında Novi Pazar

30 Haziran 2022 yılında Čukarički

7 Temmuz 2022 yılında Novi Pazar

Bojica Nikcevic kimdir

Bojica Nikcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojica Nikcevic şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Šumadija,
FK Cukaricki

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Bojica Nikcevic nereli

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