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Boji'nin tramvayı pislediği iddia edilmişti! İBB Sözcüsü Ongun görüntüleri paylaşınca gerçek ortaya çıktı!

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına binerek şehri gezen Boji isimli köpeğin tramvaya kaka yaptığı iddia edilen paylaşımın ardından olaya ilişkin kamera görüntülerinin İBB Sözcüsü Murat Ongun paylaştı. Görüntülerde bir vatandaşın elindeki kakayı tramvaya bıraktığı görüldü.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanarak şehri gezen Boji isimli köpek sosyal medyada gündem olmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısının Boji'nin bir tramvayın koltuğunu pislediğini iddia ettiği paylaşımın ardından gerçek ortaya çıktı.

Olaya ilişkin kamera görüntülerini İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde bir vatandaşın cebinden çıkardığı pisliği tramvaya koyduğu görülürken söz konusu durum hakkında İBB Sözcüsü Ongun," Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ongun, Boji adına açılan hesaptan yapılan," Bugün tüm gün kulübedeydim, İstanbul’u gezmedim bile. Tramvayı kirletip suçu bana atmışsın. Kötüsün." paylaşım için," Güzel bir cana bile düşman olanlarla uğraşıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

 

Boji'nin tramvayı pislediği iddia edilmişti! İBB Sözcüsü Ongun paylaştı, gerçek ortaya çıktı! Boji'nin tramvayı pislediği iddia edilmişti! İBB Sözcüsü Ongun paylaştı, gerçek ortaya çıktı!

Tayfun Altuntaş
Editör
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