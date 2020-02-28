Boksör baba ve 6 çocuğunun hedefi ringlerde başarıya uzanmak

MERSİN (AA) - SALİM TAŞ - Mersin'de yaşayan Mehmet Okay, yaşları 4-16 arasında değişen 3'ü kız 6 çocuğuyla birlikte başladığı boksta ailecek şampiyonluk hedefliyor.

Çoğunlukla kente Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden göçle gelen ailelerin bulunduğu Akdeniz ilçesinde yaşayan Mehmet Okay, çocuklarını kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spor yapmalarını teşvik etmek için 16 ay önce boks yapma kararı aldı.

Okay, kentteki bir spor salonuna giderek, yaşları 4-16 arasında değişen 3'ü kız 6 çocuğuyla birlikte boks eğitimi almak için başvuruda bulundu.

Aile, boks eğitimlerine başlayıp hafta içi her gün birlikte spor salonuna giderek ringe çıkıp antrenman yaptı.

Performansıyla dikkati çeken Emel Okay, babası ile antrenörü Hıdır Kurtulmaz'ın desteğiyle Türkiye Boks Federasyonu tarafından Çankırı'da düzenlenen Genç, Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonada kategorisinde birincilik elde eden Emel Okay, ailesinin gururu oldu.

Boksta ilk şampiyonluk madalyasına uzanan Okay ailesi, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil ederek derece hedefliyor.

Mehmet Okay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailecek sporu çok sevdiklerini ve boksa başladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Kötü alışkanlıklardan ve ortamlardan uzak tutmak adına çocuklarımla birlikte boks sporuna başlama kararı verdik. İnşallah Allah'ın izniyle gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Hafta içi her gün 6 çocuğumla birlikte antrenmana gelerek çalışıyoruz. Çocuklarıma her zaman bir yerlere gelmek istiyorlarsa çok çalışmaları gerektiğini söylüyorum. Çünkü çalışmadan bir yere varılamaz. İnşallah Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde ederek hedefimize ulaşacağız. Çocuklarımla birlikte spor yapıyor olmak çok güzel bir duygu, çok mutlu oluyor ve seviniyorum. Birbirimizi görünce daha çok hırslanıyoruz. Onlar bana bakıyor ben de onlara bakıyorum. Birbirimizden güç ve destek alıyoruz. Ben inanıyorum ki çocuklarımın hepsi başarı gösterecek ve güzel yerlere gelecekler."

Baba Okay, herkesin spor yapması ve özellikle ailelerin çocuklarını spora yönlendirmesi gerektiğini kaydetti.





- "Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum"





Okay ailesinin 13 yaşındaki bireyi Emel, okuldan artan zamanlarında babası ve kardeşleriyle beraber antrenman yaptıklarını söyledi.

Ailesiyle birlikte spor yapmanın kendisini çok gururlandırdığını belirten Emel Okay, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çok çalıştığını, Boks Federasyonu tarafından Çankırı'da düzenlenen Genç, Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 38 kiloda birincilik elde ettiğini ifade etti.

Yazın, üst miniklerde İrlanda'da gerçekleşecek Avrupa Boks Şampiyonası'na katılacağını ifade eden Emel Okay, "Allah'ın izniyle Avrupa ve dünya şampiyonalarında birinci olarak madalya almak istiyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum." dedi.

Antrenör Hıdır Kurtulmaz ise Mehmet Okay ve çocuklarının 16 ay önce kendisine gelerek boks yapmak istediklerini söylediğini ve bunu severek kabul ettiğini belirtti.

Baba Okay ve çocuklarının antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü anlatan Kurtulmaz, "Sporcularım çok hırslı ve özveriyle çalışıyorlar. Gün geçtikçe daha iyiye gidiyorlar. Ailemiz sporu çok seviyor. Emel kızımız Çankırı'da yapılan Türkiye Şampiyonası'na katılarak altın madalya aldı. inanıyorum ki daha güzel şeyler yaparak başarılar elde edecekler." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA