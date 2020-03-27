Boksta 1 sporcu daha pozitif

69 kilo sporcusu Nejat Ekinci koronavirüs nedeniyle hastanede karantinaya alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Boks Avrupa Kota Müsabakaları'nın yarım kalmasının ardından 17 Mart'ta yurda dönen milli kafilede, bir boksör ve başantrenörün koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Türkiye Boks Milli Takımı Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar ile 75 Kg'da mücadele eden Serhat Güler, 7 gün önce yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurmuştu. Seyfullah Dumlupınar Bayburt'ta, Serhat Güler'in ise İstanbul'da yaptırdıkları tedaviler olumlu sonuç verdi ve taburcu edildiler.

ya daha önce yaptığı açıklamada

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve İngiliz yetkilileri suçlayarak; boksörler ve başantrenöre Londra'da Kovid-19 bulaştığını ve salgın sırasında Copper Box Arena'daki turnuvanın asla yapılmaması gerektiğini söyledi.

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Kaynak: DHA