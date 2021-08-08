Boksta gelen Olimpiyat altınları minik sporcuları hırslandırdı

Milli sporcularımız Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun uzun süre kamp yaptığı Kastamonu'da bulunan üst Minikler Boks Milli Takımı sporcuları, madalya alan ablalarını örnek alıyor. Yaptıkları antrenmanlar ile kendini geliştiren küçük boksörler, çok çalışarak ileride bu gururu Türkiye'ye kendileri yaşatmayı hedefliyor.

Üst Minikler Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Mustafa Oral, boksun olmazsa olmazının altyapı olduğunu belirtti.

"2028 OLİMPİYATLARININ ALTYAPISI"

Altyapının beraberinde başarı da getirdiğini ifade eden Oral, konuşmasında şöyle devam etti:

"Bizim amacımız elimizden geldiği kadar Türk boksuna sporcu yetiştirmek. Bu kadro 2028 olimpiyatlarının altyapısı. Olimpiyatta altın madalya kovalayan kızlarımız bu salondan geçtiler. Altyapıdan geldiler. Boksun temelini öğrenerek geldiler. Bu kızlarımız da inşallah onların düzeyinde olabilecek duruma gelebilecekler."

İLK OLARAK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

14 yaşında olduğunu söyleyen Rabia Eylül Duman 10 yaşından itibaren de boks yaptığını ifade etti. Avrupa şampiyonu olmak istediğini ifade eden Rabia, "Sonraki hedefim de Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ablalarım gibi olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek." dedi.

"ONLARIN HEDEFLERİNDEN İLERLEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Edanur İlhan ise 8 yaşından itibaren boks yaptığını belirterek, "Olimpiyatlarda derece yapıp finale kadar yükselmek istiyorum. Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakoroğlu ablalarım da bu salonlardan geçti, bu torbaları dövdü, bu ringlerde dövüştü. Onların hedeflerinden ilerlemeye çalışıyorum. Onlar gibi olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.