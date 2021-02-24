Bolca tüketmemiz gereken damarları ve vücudu temizleyen besinler Dengesiz ve sağlıksız beslenmenin sonucunda tıkanan damarlar pek çok sağlık problemini beraberinde getirmektedir. Bu yüzden damarları temizleyen besinlere öğünlerimizde yer vermeliyiz.

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