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Bolca tüketmemiz gereken damarları ve vücudu temizleyen besinler

Dengesiz ve sağlıksız beslenmenin sonucunda tıkanan damarlar pek çok sağlık problemini beraberinde getirmektedir. Bu yüzden damarları temizleyen besinlere öğünlerimizde yer vermeliyiz.

Bolca tüketmemiz gereken damarları ve vücudu temizleyen besinler 117