Bolero ne demek, TDK'ya göre Bolero kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bolero ne demek? Bolero TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bolero kelimesi. Peki bolero ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bolero nedir, bolero kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BOLERO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bolero kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bolero kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre bolero kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kısa kadın ceketi

- Ağır ritimli bir İspanyol dansı

- Bu dansın müziği



BOLERO CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Saçları, yüzü, bolerosu, keten elbisesi, hepsi vücuduna yapışmış.

