Bölge Başkanı Taşlı öğretmenler gününü kutladı

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Ertan Taşlı mesajında; "Tarihin her döneminde öğretmenlerin yeri ayrıdır. Ülkenin zor şartlarında dahi olsa öğretmenlerimiz yeni nesilleri yetiştirme görevini inançla, azimle ve fedakarca yerine getirmektedir. Türk milleti olarak; her zaman ve her koşulda Cumhuriyet'in kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukların bilinciyle hareket eden öğretmenlerimize, daima saygı ve gönül borcumuz bulunacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; sevgisiyle, bilgisiyle ve sabırla insan yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm eğitimcilerimizi saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA