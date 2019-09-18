Bölge genelinde geçtiğimiz ay 2 bin 387 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz ay 4 ili kapsayan bölge de 2 bin 387 konut satıldı.

TÜİK'in Ağustos ayı konut satışlarına ilişkin raporu açıklandı. Açıklamada, Türkiye'de bu yılın Ağustos ayında 110 bin 538 konut satıldığı anımsatıldı. Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'yi kapsayan bölge genelinde ise toplam 2 bin 387 konut satıldığı belirtildi.

2 bin 387 konuttan bin 91'i Malatya'da, 996'sı Elazığ'da, 194'ü Bingöl'de ve 106'sı Tunceli'de satıldı.

Kaynak: İHA