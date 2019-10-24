Bölge kan merkezi için çalışmalar sürüyor

Aksu Belediyesi tarafından Defterdarlık Milli Emlak Dairesi'nin Kızılay'a tahsis ettiği Tarım İlçe Müdürlüğünün bulunduğu alanın kuzeyine Kızılay Bölge Kan Merkezi yapılması karara bağlanmıştı. Konuyla ilgili gelinen noktada mimari projenin taslağı hazırlandı ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'in makamında mimari projeyle ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.

Türkiye'nin en büyük bölge kan merkezinin Aksu'ya yapılması planlanıyor. Aksu'nun gelişmesine de büyük katkı sağlayacak olan projeyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Kızılay Aksu Şube Başkan Yardımcısı Ali Rıza Alkan, Aksu Şube Denetçisi Mustafa Yılmaz, Genel Merkez Mimari Hale İçin, Mimarlık Şirketi Sahibi Devlet Eski Bakanı Mimar İbrahim Yaşar Dedelek ve Kızılay Antalya Şubesi İdari Sekreteri Şaban Taç Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'i ziyaret ederek mimari projenin taslağı üzerinde görüşmeler yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Nevzat Bozarslan ve teknik ekibin de hazır bulunduğu toplantıda Kızılay Bölge Kan Merkezinin hazırlanan mimari projesi hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA