Bölge Müdürü Keskin: Yanan alanda 300 bin karaçam fidanı toprakla buluşturulacak

Kütahya Bölge Müdürü Hasan Keskin, Tavşanlı Ozandere İşletme Şefliği sınırları içerisinde 12 Ağustos 2019 tarihinde çıkan ve 90 Hektar alanda etkili olan orman yangını sonucunda yanan bölgede en kısa zamanda 300 bin karaçam fidanının toprakla buluşturulacağını söyledi

Orman Bölge Müdürlüğünce yanan alanları 1 yıl içinde ağaçlandırarak, orman varlığının yok olmasına izin vermediklerini belirten Bölge Müdürü Hasan Keskin," Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Ozandere İşletme Şefliği sınırları içinde 12 Ağustos 2019 tarihinde çıkan ve 90 hektar alanda etkili olan orman yangını sonucunda yanan ağaçların sahadan çıkarma işlemleri yüzde 80 oranında bitirildi. Yaklaşık 30 hektarlık sahada örtü temizliği ve toprak işleme çalışmaları tamamlandı ve sahanın genelinde çalışmalar hızla sürüyor" dedi.

Yanan sahada yaptığı incelemelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan ve yanan bölgenin tamamen temizlenmesi talimatını veren Bölge Müdürü Hasan Keskin, sahanın yeniden yeşile bürünmesi için en kısa zamanda 300 bin karaçam fidanının toprakla buluşturulacağını söyledi.

Müdür Keskin; özellikle vatandaşların yangına karşı daha duyarlı olmaları gerektiğinin altını çizerek, Türkiye'deki yangınların yüzde 90'dan fazlasının insan kaynaklı olduğunu ve bu noktada vatandaşlardan daha büyük bir hassasiyet beklediklerini dile getirdi.

İncelemeler sırasında görevli yangın işçileri ile de görüşen Keskin, sahanın dikime hazır hale getirilmesi için yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren tüm personele teşekkür ederek, kendilerine kolaylıklar diledi.

Bölge Müdürü Hasan Keskin'e Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ ve Yaylacık Orman İşletme Şefi Eniscan Peker eşlik etti.

Kaynak: İHA