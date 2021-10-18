Bölge Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Bölge Müdürü Maaşları ve İş İlanları

Bölge Müdürü görev tanımı nedir, Bölge Müdürü ne iş yapar, Bölge Müdürü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bölge Müdürü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bölge Müdürü Tanımı;

Pek çok sektörde ihtiyaç duyulan, yetki sahibi oldukları bölgedeki bayilerin, kişilerin ya da mağazaların satış, personel idaresi ve ciro gibi konulardaki işleri yerine getiren kişilerdir.

Bölge Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Bölge Müdürü Maaşları

Bölge Müdürü maaşı ortalama aylık 6.800- TL’dir. En düşük Bölge Müdürü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 13.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bölge Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bölge Müdürü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bölge Müdürü Ne İş Yapar?

Bölge Müdürü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bölge Müdürü Meslek Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Grubu :

Meslek Birim Grubu : Politika Ve Planlama Müdürleri

Bölge Müdürü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bölge Müdürü mesleğinin meslek kodu 1213.19 olarak belirlenmiştir



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