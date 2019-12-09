Bölge trafik ekiplerinin kış lastiği denetimleri devam ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından kış lastiği denetimleri devam ediyor.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde de devam ediyor.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman karayolu üzerinde denetim yapan polis ekipleri sürücüleri kış lastiği takmanın yararları konusunda da bilgilendirdi. Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kış lastiği takmayan veya lastiği kötü olan sürücülere cezai işlem uygulandı. Bölge Trafik komiseri İsmail Topulca yaptığı açıklamada uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren denetimlerin devam ettiğini belirterek, "Sürücülerin daha güvenli bir yolculuk yapması için elimizden geleni yapıyoruz. Kış lastiği sadece yasal zorunluluk değil, sürücülerin can güvenliği için oldukça önemli. Biz de bu durumu kendilerine anlatıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA