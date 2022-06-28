Asal Araştırmanın cumhurbaşkanlığı seçim anketinde beklenen sonuçlar! Vatandaş tercihini yaptı, adayların oy oranları şaşırttı
Asal Araştırmanın cumhurbaşkanlığı seçim anketinde beklenen sonuçlar! Vatandaş tercihini yaptı, adayların oy oranları şaşırttı
Asal Araştırmanın anketinde yer alan " Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusun yanıt verenlerin yüzde 30.5'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini beyan etti. Erdoğan'ın en yakın aday olan Mansur Yavaş'a 12 puan fark atması dikkat çekti.