Müge Anlı'da aranan evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadından pes dedirten savunma: Dini sohbetler ediyorduk

Yaklaşık 1 hafta önce Gebze’de kaybolan 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı'ın ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Eşinden sık sık şiddet gördüğü ve bıçaklandığı iddia edilen Bölükbaşı'nın cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.