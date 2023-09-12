Bölgenin Acil Servisi olarak 6 ayda yaklaşık 53 bin hastaya müdahale edildi

ESKİŞEHİR – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.

İhlas Haber Ajansı
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Bölgenin Acil Servisi olarak 6 ayda yaklaşık 53 bin hastaya müdahale edildi

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, "Acil Servis olarak 6 ayda 53 bin 471 hastaya müdahale edildi" dedi.

ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bölgenin yükünü çekmeye devam ediyor. Eskişehir dışında, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik gibi illerden gelen hastalarda hastanemizde tedavi oluyor.

"6 ayda 53 bin 471 hastaya müdahale ettik"

Acil Servis'te yapılan son 6 aydaki çalışmaları değerlendiren Başhekim Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, "Hastanemizin Acil Servisi 3'üncü seviye olarak Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenmiş olup, 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Bakanlığın tescil onayından da görüleceği üzere her nöbette 5 ve üzeri hekim bulunmaktadır. Yıllardır bölge hastanesi olarak önemli bir yükü taşımaktayız. Deneyimli ve tecrübeli hekimlerimiz ile vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuşması için çalışıyoruz. Hastanemiz de Acil Servisimiz de vatandaşlar tarafından tercih edilmektedir. Bunun haricinde asayiş olaylarında ağır yaralanan vatandaşlarımız müdahale için bize getirilmekte ve kendilerine anında müdahale edilmektedir. Son 6 ayda ağır ve kritik hastaların bakıldığı kırmızı alanda 10 bin 811 hastaya müdahale edilmiş, bunun yanı sıra orta seviye hastaların yer aldığı sarı alanda müdahale ettiğimiz hasta sayımız 14 bin 281 kişiye ulaşmıştır. Sağlık durumu kritik olmayan ve hayati tehlike arz etmeyen hastaların bakıldığı yeşil alanda bakılan hasta sayımız 28 bin 379 olmuş, son 6 ayda toplam 53 bin 471 vatandaşımız acil servisimizden hizmet almıştır. ESOGÜ olarak vatandaşlarımıza hizmet etmek bizlerin görevidir" dedi.

"Kırmızı kod hastalara anında müdahale ediliyor"

Başhekim Prof. Dr. Gürsoy, hastalara müdahale sürelerine değindi. Kırmızı kod ile acil servise gelen hastalara anında müdahale edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gürsoy, sarı ve yeşil kod ile gelen hastalarımıza da en kısa sürede müdahale edildiğini ifade etmiştir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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