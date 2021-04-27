Bölgenin ekonomi potansiyeli görüşüldü! Hakkari’de OSB toplantısı yapıldı

Valilik salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Akbıyık, söz konusu bölgede imar ve haritalama gibi işlemlerin yapılacağını söyledi. Organize sanayi bölgesi ile ilgili iş ve işlemlerin iyi gittiğini belirten Akbıyık, "Geçen yıl temmuz ayında tüzel kişiliği onaylandı, bu seneki programa alındı. Bizim bundan sonra yapacağımız imar ile ilgili işleri bir an önce bitirip Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuracağız ve inşallah Bakanımızın desteği ile hızlı bir şekilde organize sanayi bölgesini hayata geçireceğiz. İnşallah İran'dan, Irak'tan, Van'dan, Şırnak'tan ve Hakkari'den yatırımcılar Hakkari Yüksekova Organize Sanayi Bölgesinde bölgenin potansiyeline ve gelişimine uygun memlekete üretim ve katkı yapacak fabrikalarda kuracaklar" dedi.

Geçen yıl yapılan çalışmaları, zemin etüt çalışmaları yapılacak imar ve parselasyon işleri ele alınan toplantıya Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova Ticaret Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ve ilgili kurum amirleri katıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı