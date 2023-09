Bölgenin en büyük şantiyesinde yoğun mesai

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarıyla kurduğu ve Başkan Beyazgül'ün girişimleriyle yenileyerek geliştirdiği asfalt plentinde ürettiği asfaltı Şanlıurfa'nın can damarlarını açmak için kullanıyor. Her aşaması Büyükşehir Belediyesince üretilen sıcak asfalt Buhara Mahallesi Okullar Bölgesine serildi. Başkan Beyazgül, Asfalt üretiminin her aşamasının Büyükşehir Belediyesi ekip ve ekipmanlarıyla yapıldığını söyledi.

Şanlıurfa'nın merkez ve kırsal mahallelerinde asfalt, sathi asfalt ve beton yol çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, son teknoloji ile örülü modern asfalt ve beton laboratuvarında ürettiği asfaltı Şanlıurfa'nın yollarına seriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle Şanlıurfa'ya kazandırılan ve modernize edilerek üretime tam donanımlı tamamı otomatik sistemle devam eden Büyükşehir asfalt plentinde üretilen birinci kalite asfalt çeşitli aşama ve testlerden geçerek ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılıyor.

İlk olarak belediye envanterine katılan konkasörler vasıtasıyla bazalt taşları stabilize malzemeye dönüştürülüyor. Ardından devreye Şanlıurfa'nın ve bölgenin en geniş asfalt plenti giriyor. Burada işlenen malzeme çeşitli testlerden geçirilerek asfalt olarak döküm makinelerinden araçlara dolduruluyor. Araçlara yüklenen asfalt Şanlıurfa'nın konforlu ulaşımı için yollara seriliyor.

Asfalt Plentindeki çalışmaları yakından görmek ve her aşamasına eşlik etmek isteyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Fen işleri ekipleri ile birlikte asfalt üretim tesisini inceledi. Asfaltın her aşamasında çeşitli testlere tabi tutulduğunu aktaran Başkan Beyazgül Şanlıurfa büyükşehir Belediyesi'nin bölgenin en donanımlı ve büyük asfalt şantiyesine sahip olduğuna dikkati çekti.

"Bölgenin en büyük asfalt şantiyesine sahibiz"

Bölgenin en büyük şantiyesine sahip olduklarını belirten Başkan Beyazgül, " Belediyemize ait asfalt şantiyesindeyiz. Burada görmüş olduğunuz bazalt taşlarımız ilk olarak konkasör makinasına gidiyor. Daha sonra burada bulunan depolara dolarak hazırlanan malzeme asfalt olarak çıkıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizce sayılarını artırdığımız son model araçlarımızla taşınarak asfalt serilecek yere doğru yola çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi ilk aşamasından son aşamasına kadar her biri Belediyemize ait araçlar ve teknolojilerle yapılıyor. Asfalt plentimizi kurarak sıfır araçlarımızı aldık. Birçok ekip ve ekipmanı bir araya getirerek bugünün deyimi ile tedarik zincirini biz sağlamış olduk. Burası Şanlıurfa'nın memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Bu şantiyeyi yaparak burada asfalt üreterek bir yandan ürettik diğer yandan tasarruf sağladık. Sağladığımız bu tasarrufu da şehrimiz için yatırımlara dönüştürdük. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Yollara birinci sınıf asfalt seriyoruz"

Şanlıurfa'da yollara serilen asfaltın kalitesinin ve standartlarının son derece titiz bir şekilde son teknoloji makinalarla incelenerek yapıldığının altını çizen Başkan Beyazgül, " Asfalt plentimizin kumanda odasındayız. Burada arkadaşlarımız bilgisayar üzerinden çalışıyorlar. Aşağıdan da araçlarımız buradan asfaltı yüklemiş olarak buradan geçiyor. Asfalt plentimizin çalışması ve uygun bir asfalt kalitesine ulaşması karışımın doğru olarak yapılması için burada bilgisayar ortamında çalışılarak buradan çıkan araçlara yüklenerek o araçlar vasıtasıyla yollara çok kaliteli bir asfalt serimi yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Asfalt Şantiyesindeki incelemelerinin ardından asfalt yüklü araçlarla birlikte Buhara Mahallesi Okullar Bölgesine hareket eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 2023 - 2024 Eğitim Öğretim Dönemi öncesi Okullar bölgesinin yollarının asfaltlanma çalışmalarını yerinde gördü.

Okullar bölgesinin yolu sıcak asfaltla buluştu

Fen İşleri ekiplerinin çalışmalarını inceleyen ve işçilere kolaylıklar dileyen Başkan Beyazgül, " Bazalt taşımızı öncelikle konkasörlerden çekerek asfalt malzemesi haline getiriyoruz. Arkasından asfalt plentimizle asfalt haline getiriyoruz. Daha sonra kendi testlerimizi yine kendi imkânlarımızla yaparak araçlarımıza yüklüyoruz. Belediyemize ait araçlar vasıtasıyla da burada Buhara Mahallesi Okullar Bölgesinde asfalt olarak seriyoruz. Burası Buhara Mahallesi ve Okullar Bölgesindeyiz ve belediyemize ait ekipler, her aşaması belediyemizce tamamlanan üretilen asfaltı yollara sermektedir. Vatandaşlarımıza öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül geçtiğimiz günlerde o bölgede vatandaşların can güvenliği için yapımı tamamlanan modern üst geçidi de bölge halkının hizmetine sunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)