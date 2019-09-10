AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen Hasat Şenliği, bölgenin ilk mısır hasadı gerçekleşti.

Bölgede gerçekleştiren ilk "Hasat Şenliği" olma özelliğini taşıyan etkinliğe Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kılıçkan ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ali Kaptan, öğretim üyeleri, personel ve işçiler katıldı.

Biçerdövere binerek ilk hasadı gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Ziraat Fakültesinin bölgenin tarım potansiyelinin işlenmesi noktasında son derece önemli bir rol üstlendiğini belirterek; "Başta işçi arkadaşlarımız olmak üzere bu organizasyonda emeği geçen herkese minnettarım. Yapılan bu çalışmalarla "ADÜ" marka olma yolunda ilerliyor. Bu da bizim için gurur kaynağı. Üniversitemizi en iyi noktalara taşımak için çalışıyoruz" dedi.

ADÜ ailesinin bu seneki öğrenci kayıtlarıyla daha da güçlendiğini ve büyüdüğünü vurgulayan Aldemir; "17 bin öğrenci kaydı ile Türkiye'de en fazla öğrenci kabul eden üniversitelerden biriyiz. Bu sene itibari ile toplam 63 bin öğrencimizle güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Bunların paralelinde düzenlenen bu tür aktivasyonlar başarı grafiğimizi yükseltiyor." şeklinde konuştu.

"Fakülte tarihindeki dekar başına olan verim rekorunu kıracağız"

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu ise, "Göreve 17 Martta başlamamıza rağmen hızlı bir şekilde Nisanın ilk 2– 3 haftalık zaman diliminde tüm hazırlıklarımızı yaparak üretimimizi gerçekleştirdik ve buna bağlı olarak bölgenin ilk hasadını geçen hafta itibariyle yapmaya başladık. Dolu yağışına rağmen üretim bakımından, bu yıl Fakülte tarihindeki dekar başına olan verim rekorunu kıracağımızı şu an itibari ile görebiliyoruz." dedi.

"Kaşar üretimine geçerek üniversitemizin kaşar ihtiyacını da karşılayacağız

Ziraat Fakültesinin 1130 dekar alanda dane, mısır ve 300 dekar da slajlık mısır ile bölgenin önemli bir üretim potansiyelini oluşturduğunu, geçen yıllara göre buğdayda 2 kat, mısırda yaklaşık yüzde 50, slajlık mısırda ise yüzde 80 daha fazla bir verim beklediklerini aktaran Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, "İnşallah önümüzdeki yıllarda eğitimin yanında ekonomik olarak da fakültemizin ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bizler bitkisel üretimin yanında sizlerin de desteği ile kaşar üretimine geçerek Üniversitemizin kaşar ihtiyacını da karşılayacağız. Fakültemize yakın zamanda kazandırdığımız besi hayvancılığıyla hayvansal üretimde de önemli bir yerde olacağımızı vurgulamak istiyorum" sözleriyle Fakültede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: İHA