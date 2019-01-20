Bölgesel Amatör Lig 7.Grup; Aydınspor 1923:1 - Serinhisarspor:1
Bölgesel Amatör Lig 7.Grup 14.hafta karşılaşmasında kendi evinde Serinhisarspor'u ağırlayan Aydınspor 1923 rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
Bölgesel Amatör Lig 7.Grup 14.hafta karşılaşmasında kendi evinde Serinhisarspor'u ağırlayan Aydınspor 1923 rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Aydın Adnan Menderes
Hakemler: Ahmet Resuloğlu x, Şaban Karaderili x, Emre Karagel x
Aydınspor 1923: Alper xx, Hasan xx, Rıfat xx(Ömer dk.78x), Ahmet xx, Savaş xx (Yavuz dk.86 x), Beşir xx, Artun xx, Ufuk xx, Berkay xx, Okan xx, Tunahan xx (Onur dk.69)
Yedekler: Şehmus, Yavuz, Aykut, Onur, Ömer, Nedim, Güven
Teknik Direktör: Bülent Güllü
Serinhisarspor: Yunus xx, Kemal xx, Hasan xx, Abdullah xx, Ahmet xx, Ziya xx, Ebrahim xx (Cüneyt dk.81 x), Ercan xx (Yasin dk.20 x) Muhammet xx, Mustafa xx, İbrahim xx
Yedekler: Serhan, Cüneyt, Hüseyin, Beytullah, Fatih, İbrahim, Yasin
Teknik Direktör: Mustafa Ali Gözlükaya
Goller: İbrahim dk.29 (Serinhisarspor), Berkay dk.90 (Pen.) (Aydınspor 1923)
Sarı Kartlar: Ziya, Ebrahim, İbrahim, Yunus (Serinhisarspor), Hasan Erdi, Ufuk, Savaş, Artun, Okan (Aydınspor 1923)
Kaynak: İHA
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