Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bölgesel Amatör Lig ile ilgili konuştu. Peki Bölgesel Amatör Lig başlıyor mu? | Bölgesel Amatör Lig ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

BÖLGESEL AMATÖR LİG BAŞLIYOR MU? | BÖLGESEL AMATÖR LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada futbolda Bölgesel Amatör Lig'in 17 Nisan'da başlayacağını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bölgesel Amatör Lig” için beklenen gün geldi. BAL müsabakalarının başlama düdüğü 17 Nisan'da çalıyor! Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum. Detaylar TFF tarafından açıklanacaktır." ifadelerini kullandı.