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  3. Bölgesel Amatör Lig: Bigadiç Belediyespor 1-0 Aydın Yıldızspor

Bölgesel Amatör Lig: Bigadiç Belediyespor 1-0 Aydın Yıldızspor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta yer alan Bigadiç Belediyespor sahasında konuk ettiği Aydın ekibi Aydın Yıldızspor'u 1-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig: Bigadiç Belediyespor 1-0 Aydın Yıldızspor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta yer alan Bigadiç Belediyespor sahasında konuk ettiği Aydın ekibi Aydın Yıldızspor'u 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 58.dakikada Emre Şahin kaydetti. Bigadiç Belediyespor aldığı bu galibiyetle puanını 9'a çıkartarak ligde 11.sırada yer aldı. konuk ekip ise 20 puanla 3.sırada haftayı tamamladı.

STAD: Bigadiç Şehir Stadı

HAKEMLER: Niyazi Balçın, Yahya Kemal Yurtbilir , Huriye Gamze Alsan

BİGADİÇ BELEDİYESPOR: Yavuz Kur,Özer Özdemir,Samet Akar,Berkem Aşkan, Murat Erata,Hakan Sarıgül,Mert Güneş,Serkan Çelik(DK.40 Emre Şahin),Alparslan Taşkıran(DK.83 Samet Aktaş),Akın Aktaş(DK.71 Sefa Kaygusuz)),İsmail Zengin

Teknik Direktör: İsmail Aşkan

AYDIN YILDIZSPOR : Süleyman Genal,Raşit İlçebayık,Emre Yıldırım(Dk.70 Ahmet Can Barba),Ahmet Köseoğlu,Burak Koca,Nizamettin Emirhan Kılıç,Mustafa Diler,Süleyman Çelik,Doğukan Güngör(DK.70 Mertcan Bizimer),Ali Kireş(DK.46 Miraç Furkan Türközü),Emre Akbulut

Teknik Direktör: Mehmet Öztürk

GOL: DK. 58 Emre Şahin (Bigadiç Belediyespor)

Bölgesel Amatör Lig: Bigadiç Belediyespor 1-0 Aydın Yıldızspor

Bölgesel Amatör Lig: Bigadiç Belediyespor 1-0 Aydın Yıldızspor

Kaynak: İHA

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