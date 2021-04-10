Bölgesel amatör ligin başlama tarihi ileri bir tarihe ertelendi

Korona virüs sebebiyle geçen yıldan beri oynanamayan bölgesel amatör liglerin başlayacağı belirtilmişti. Liglerin başlamasına kısa bir süre kala tekrar ertelendiği belirtildi.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Nusret Tosun, 17-18 Nisan'da başlayacağı duyurulan Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) başlama tarihinde değişiklik olduğunu söyledi.

"BAL LİGLERİ TEKRAR ERTELENDİ"

Tosun, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) BAL müsabakalarının 17-18 Nisan'da başlayacağı duyurulmuştu. Ancak pandeminin ülkemizde yükselmesi nedeniyle TFF başkanlığının ilgili bakanlıklar ile yaptığı görüşme sonrası BAL başlama tarihi ile ilgili açıklama TFF internet sitesinde kısa bir süre sonra duyurulacaktır" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı