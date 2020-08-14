Bölgesel Amatör Liglerde düşme kaldırılıyor mu?

Süper Lig'de olağanüstü bir karar ile sezon tamamlandıktan sonra kaldırılan küme düşme, Türk futbolunda infial etkisi yaratmıştı. Bu kararın ardından TFF'nin Bölgesel Amatör Liglerde de küme düşmeyi kaldıracağı konusu konuşulmaya başlandı. TFF, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

‘DÜŞME OLMAYACAK’ İDDİASI

Bu konuda kulüplerin bekleyişi sürerken kulislerden gelen bilgiler BAL’da düşme olmayacağı yönünde. Bu durumda Akşehirspor, Ereğlispor ve Sarayönü Belediyespor gelecek sezonda BAL’da mücadele etmeye hak kazanacak. Olası bu karar özellikle Ereğlispor ve Sarayönü Belediyespor’u çok sevindirecek.

KONYA 5 TAKIMLA TEMSİL EDİLECEK

Şayet kulislerde konuşulduğu gibi karar alınırsa Gölyazı Belediyespor ve Çatalhüyük Çumra Belediyespor gelecek sezon BAL’da mücadele edecek. Bu durumda; Akşehirspor, Ereğlispor, Sarayönü Belediyespor, Gölyazı Belediyespor ve Çatalhüyük Çumra Belediyespor olmak üzere, gelecek sezon Konya BAL’da 5 takımla temsil edilecek. Kulislerde konuşulan bu bilgilerin ne kadar gerçek olduğu, TFF Amatör İşler Kurulu’nun kararını açıklamasıyla belli olacak.

EREĞLİ BELEDİYESPOR LİGDE KALDI

TTF’nin az önce yaptığı açıklamaya göre Ereğli Belediyespor ligde kalarak gelecek sezonda BAL’da mücadele etme hakkı elde etti. Zonguldak Süper Amatör şampiyonu Kilimli Belediyespor’da alınan kararla direk BAL Ligi’ne çıktı. Böylece gelecek sezon Zonguldak'ı BAL Liginde Ereğli, Devrek ve Kilimli Belediyespor takımları temsil edecek.

İşte o karar;

Bilindiği gibi TFF Yönetim Kurulumuz, 2019-2020 sezonunda Kovid-19 nedeniyle maçları durdurulan Bölgesel Amatör Lig ile ilgili olarak 11 grubun birincisi ile grup birincileriyle 3 puan aralığında olan 9 takımın TFF 3.Ligine alınmasına karar vermiştir. BAL ile ilgili alınan diğer kararlar şöyledir. - 2019 – 2020 Sezonunda BAL’dan AFDK kararı ile bir alt lige düşürülen 4 (dört) takım hariç hiçbir takıma küme düşme uygulaması yapılmayacaktır. - 2019-2020 Sezonu BAL Statüsündeki hükümlere uygun olarak BAL takımları ile baraj müsabakası oynama hakkı elde eden yerel lig takımları arasında baraj müsabakası oynanmayacaktır. BAL takımları BAL’da kalmaya devam edecek, yerel lig takımları da direkt BAL’a çıkacaklardır. 81 ilimizdeki en üst yerel liglerden BAL’a yükselme ile ilgili olarak EK:1’de ligleri yarım kalan en üst yerel liglerle ilgili illerin statülerine göre belirlenen esaslar ve EK:2’de bu esaslar doğrultusunda yerel ligden BAL’a çıkacak takım sayıları ve takım isimleri bulunmaktadır. Bilgilerinizi rica eder, 2020-2021 sezonunda BAL’da yer alacak tüm kulüplerimize başarılar dilerim.