Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı görev tanımı nedir, Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı ne iş yapar, Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı Tanımı;

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Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı Maaşları

Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5142.29

Meslek Adı :

Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak, kalite gerekliliklerine uygun şekilde bölgesel vücut yağlarını el veya cihaz ile müdahale ederek hareketlendiren ve bölgesel toparlama işlemlerini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerini yürütmek,

b) Kalite ve çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) İş organizasyonu yapmak,

d) Ön hazırlıkla ilgili, müşterinin iletişim ve sağlıkla ilgili bilgilerini almak, vücut ölçümü yapmak, elle/cihazla inceltme yapılacak bölgeyi kontrol etmek, program ve takip çizelgesi oluşturmak, müşteriyi uygulamaya hazırlamak, uygulama yapılacak yer ve ekipmanın hazırlığını yapmak, e) Bölgesel inceltme uygulamasıyla ilgili, inceltme yapılacak bölgeye elle müdahale etmek, inceltme yapılacak bölgeye cihaz kullanarak müdahale etmek, uygulama sonrası işlemleri yapmak,

f) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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