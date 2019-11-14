Bölgesel kalkınmada örnek model

Değer üreten üniversite olarak yeni değerler üretmek, ilklere imza atmak ve öncü olmak misyonuyla çalışan Düzce Üniversitesi, bölge halkının sosyal ve ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracak projelere öncülük etmeye devam ediyor.

Düzce Üniversitesi ile Yığılca Bal Arısı, Ana Arısı, Damızlık Arı, Arı Ürünleri ve Tarım Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi arasında "Arı ve Arı Ürünleri Üretim İşbirliği Protokolü" kapsamında, Kooperatife üye arıcılar tarafından üretilen propolis, katma değeri yüksek standartlara uygun gıda takviyesi olarak kullanılabilecek damla haline getirildi.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) personeli tarafından hazırlanan ürünler; Yığılca Kaymakamı Mehmet Çetin, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı İdris Şahin, DAGEM Müdürü Meral Kekeçoğlu, DAGEM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Gör. Münir Uçak ve arıcılık programı öğretim üyelerinin katılımıyla Kooperatif Başkanı Sait Cesur'a ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver Ertürk'e teslim edildi.

Bu model sayesinde Arıcılar kilosunu 250 - 300 TL'ye sattıkları ham propolisten kilo başına yaklaşık 6 bin TL gelir elde edebilecek. Böylece Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin geliştirmiş olduğu bu model kapsamında arıcılar 20 kat daha fazla gelir elde edebilecek. Ayrıca bu model sayesinde yalnızca üretici değil, aynı zamanda tüketicide kazanacak. Kovandan sofraya veya raflara kadar, üretimin tüm aşamasında Düzce Üniversitesi'nin kontrolünde olacak. Düzce Üniversitesi'nin göstermiş olduğu bu hassasiyet sonucunda sahteciliğin ve merdiven altı üretimin önüne geçilerek, tüketiciler gönül rahatlığı ile ürünleri satın alıp tüketebilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, "Üniversitemiz Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi tarafından arı ürünleri hakkında eğitim verilmeden ve farkındalık oluşturulmadan önce propolis bilinmiyordu bile, arıcılar tarafından kovandan kazınarak çöpe atılıyordu. Üniversitemizin çalışma ve gayretleri sonucunda atıl durumdaki değerli bir arı ürünü katma değeri yüksek sağlık açısından çok önemli bir gıda takviyesine dönüştürüldü. Atıl durumdaki bir ürünün değerlendirilmesi ve bunun sonucunda arıcıların şu an kazandığından 20 kat daha fazla gelir elde edecek olması ekonomik kalkınmaya örnek teşkil edecek müthiş bir modeldir" şeklinde konuştu.

Bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması programı kapsamında çevre ve sağlık alanında pilot üniversite seçilen Düzce Üniversitesi, bu örnek model ile üstlendiği misyonu başarıyla sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA