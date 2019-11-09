Bolivya Devlet Başkanı Morales, halkı darbeye karşı sokağa çağırdı

Bolivya'da polislerinde protesto gösterilerine başlaması sonucu darbe girişimi olduğunu açıklayan Devlet Başkanı Evo Morales, halkı darbeye karşı sokağa çağırdı.

Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerden sonra başlayan protesto gösterilerine polisler de dahil oldu. Bunun üzerine 4'üncü kez Devlet Başkanı seçilen Evo Morales, darbe girişimi olduğunu açıklayarak halkı darbe girişimi karşısında demokrasiyi barışçıl bir şekilde müdafaaya çağırdı.

Bolivya'nın Cochabamba, Sucre ve Santa Cruz kentlerinde polisler, Devlet Başkanı Evo Morales ve hükümetini protesto etmek için kışlalarının çatılarına çıkarak gösteriler yaptı. Heroins de Cochabamba Bulvarı'nda bulunan Taktik Operasyon Biriminin (UTOP) çatısına çıkan polisler ellerinde Bolivya bayraklarıyla milli marşı söyledi.

Güney Amerika'da hali hazırda en uzun süredir iktidarını sürdüren Evo Morales ise polislerin göstericilere katılmasından sonra darbe çağrılarının yapılması üzerine, halkı darbe girişimi karşısında demokrasiyi barışçıl bir şekilde müdafaaya çağırdı.

11 Kasım'da Bolivya'da yapılacak ve yüz binlerce insanın katılmasının beklendiği dev yürüyüş öncesinde Morales, görevi bırakmasını isteyenlere, "istifa etmeyeceğim" diyerek rest çekti.

Polis protestolarının artması üzerine Savunma Bakanı Javier Zavaleta ise, "Devlet Başkanı Evo Morales ve hükümetimiz, silahlı kuvvetlere hiçbir koşulda sokaklarda herhangi bir askeri operasyon yapılmayacağına dair kesin bir emir verdi" açıklamasını yaptı. Polislere karşı askerin sokağa çıkmayacağı sözünü verdi.

Kaynak: İHA