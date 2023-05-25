Bolivya Katolik Kilisesi, cinsel istismara sağır kaldığını itiraf etti!

Bolivya'daki Roma Katolik Kilisesi temsilcileri, kilisenin cinsel istismar mağdurlarının seslerini duymadığını itiraf etti.

Bolivya’daki Roma Katolik Kilisesi Piskoposları tarafından yapılan açıklamada, "Kilise olarak acı verici bir anla karşı karşıyayız. Çünkü masum kurbanların çektikleri derin acılara doğrudan veya dolaylı olarak dahil olduğumuzdan eminiz." ifadesi kullanıldı.

Kilisenin dahil olduğu çocuklara yönelik istismar skandalının ülkeyi sarstığı belirtilen açıklamada, cinsel istismar mağdurlarının çektiği acılara "sağır kalındığı" kabul edildi.

Haberin Devamı

Açıklamada, "Verilen zararı telafi etmenin bir yolu olmadığını biliyoruz. Ancak kurbanların yaralarını sarmak için profesyonellerin desteğini almak ve tazminat ödemek de dahil olmak üzere, yapabileceğimiz her şeyi yapmaya kararlıyız." ifadesine yer verildi.

Sorumluların belirlenmesi için iki komisyon kurulacağı belirtilen açıklamada, soruşturmayı şeffaflaştırmak için katkı sağlanarak adalete yardımcı olunacağı vurgulandı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, bu hafta başında Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a mektup göndererek Kilise'den Bolivya'daki rahiplerin cinsel istismarlarıyla ilgili tüm belgeleri yayımlamasını istemişti.

Haberin Devamı

Arce, mektupta, kilise yetkililerini "cezasızlığı önlemek için beyanlardan somut eylemlere geçmeye" çağırmıştı.

Bunun ardından Vatikan'ın müfettişlerinden Jordi Bertemeu, Bolivya'ya gelmişti.

Savcılık olayla ilgili gizli kalan bir soruşturma başlatmış ve mağdurları ifade vermeye çağırmıştı. Bu soruşturma sonucunda yeni cinsel istismar vakaları ortaya çıkarılmış ve mayıs ayının başında bir rahip tutuklu yargılanmaya başlamıştı.

Piskoposların açıklaması, şu an hayatta olmayan bir İspanyol Cizvit rahibi olan Alfonso Pedrajas'ın adının karıştığı bir davanın sonuçlanmasının ardından yapıldı. İspanyol El Pais gazetesinin eriştiği özel bir günlüğe göre, 2009 yılında kanserden ölen Pedrajas'ın 1970'ler ve 1980'lerde Bolivya'daki Katolik yatılı okullarında onlarca çocuğu istismar ettiği iddia ediliyor.

Bolivya'daki Cizvit Cemiyeti daha önce kurbanlardan özür dileyerek soruşturmayı destekleme sözü vermiş, Pedrajas'ın birçoğu hayatta olmayan üstlerini de suçu örtbas etmekle itham etmişti.

Katolik Kilisesi çocuk istismarında sınıfta kaldı

Katolik Kilisesinin itibarı dünyanın birçok yerinde papazların karıştığı çocuk istismarı suçlamaları karşısındaki tutumu yüzünden sarsılmıştı.

Papa Franciscus, 2018'de Vatikan'da rahipler aleyhinde devam eden 2 bin cinsel taciz davası olduğunu ve sürecin ağır işlediğini söylemişti.

Katolik dünyasında, Şili'den Avustralya'ya kadar on binlerce çocuk istismarı vakasının yaşandığı ortaya çıkmış, Vatikan ise işlenen suçlardan "utanç ve üzüntü" duyulduğunu belirtmişti.

Cinayet olayında gelin ve kayınpeder tutuklandı

Emekli aylığına hak kazanan EYT’liler de ev hanımı, şehit yakını, işsiz, gazilere vergi müjdesi geldi, İşte o detaylar

2. kez yakayı ele verdi! Alkolden ehliyetini kaptıran şahıs, eşinin otomobilinde yakalandı

Yalova’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçi sayısı 140’a yükseldi

Android telefon kullanıcıları tehlike içerisinde

Osman Gökçek'ten çok konuşulacak kılıçdaroğlu yorumu: Bu seçim Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına kalıp kalmayacağı referandumudur

Köyde çıkan yangında 3 ev küle döndü

Asya Pasifik'te siber savaş başladı, ABD altyapısı vuruldu

Antalya’da servis aracı otomobille çarpıştı: 12 yaralı

Taksim’de dilenci operasyonu yapıldı, çok sayıda çocuk dilenci yakalandı

Yatırımcının gözü altında, Altın fiyatları bu gün ne durumda, 25 Mayıs Altın ve Gümüş fiyatları

Dezenformasyonla Mücadele ekipleri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yalanladı