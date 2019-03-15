Bolivya’da 6.5 şiddetinde deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın güneydoğusunda bulunan Cochabamba şehrinde 6.5 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 6.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın güneydoğusunda bulunan Cochabamba şehrinde 6.5 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi. Can veya mal kaybı hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: İHA
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