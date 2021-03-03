Bolivya'da bir üniversitede dehşet yaşandı! Çıkan kavgada korkuluklar kırıldı: 5 ölü

Bolivya’nın El Alto kentinde bulunan El Alto Devlet Üniversitesi’nde çıkan kavga, ölümle sonuçlandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre; üniversitede öğrenci meclisi toplantısının ardından karşıt görüşlü öğrencilerin arasında kavga çıktı. 5. katta çıkan kavga sırasında demir korkuluklarının kırılması sonucunda birçok öğrenci aşağı düştü.

Düşen öğrencilerden 5 kişi hayatını kaybederken 3'ü ise yaralandı. Öğrencilerin düşüş anı diğer öğrenciler tarafından görüntülendi.

Hükümet Bakanı Eduardo del Castillo sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yaparak yaşanan olayın ardında 5 ölü ve 3 yaralı olduğunu rapor etti ve gerçeklerin derhal açıklanmasını beklediğini belirtti.

Olayla ilgili iç soruşturma başlatıldığı UPEA’nın halkla ilişkiler ofisi tarafından yapılan açıklamada duyuruldu.

(İHA)