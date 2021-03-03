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Bolivya'da bir üniversitede dehşet yaşandı! Çıkan kavgada korkuluklar kırıldı: 5 ölü

Bolivya'da bir üniversitede çıkan kavga esnasında demir korkulukların kırılması nedeniyle 5. kattan düşen öğrencilerden 5 kişi hayatını kaybetti.

Bolivya’nın El Alto kentinde bulunan El Alto Devlet Üniversitesi’nde çıkan kavga, ölümle sonuçlandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre; üniversitede öğrenci meclisi toplantısının ardından karşıt görüşlü öğrencilerin arasında kavga çıktı. 5. katta çıkan kavga sırasında demir korkuluklarının kırılması sonucunda birçok öğrenci aşağı düştü.

Bolivya'da bir üniversitede dehşet yaşandı! Çıkan kavgada korkuluklar kırıldı: 5 ölü

Düşen öğrencilerden 5 kişi hayatını kaybederken 3'ü ise yaralandı. Öğrencilerin düşüş anı diğer öğrenciler tarafından görüntülendi.

Bolivya'da bir üniversitede dehşet yaşandı! Çıkan kavgada korkuluklar kırıldı: 5 ölü

 

Hükümet Bakanı Eduardo del Castillo sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yaparak yaşanan olayın ardında 5 ölü ve 3 yaralı olduğunu rapor etti ve gerçeklerin derhal açıklanmasını beklediğini belirtti.

Bolivya'da bir üniversitede dehşet yaşandı! Çıkan kavgada korkuluklar kırıldı: 5 ölü

Olayla ilgili iç soruşturma başlatıldığı UPEA’nın halkla ilişkiler ofisi tarafından yapılan açıklamada duyuruldu. 

Bolivya'da bir üniversitede dehşet yaşandı! Çıkan kavgada korkuluklar kırıldı: 5 ölü

(İHA)

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