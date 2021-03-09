Botsvana'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Botsvana'nın Bayrağı Nasıldır?Bosna-Hersek'inBaşkenti ve Para Birimi Nedir? Bosna-Hersek'inBayrağı Nasıldır?Bolivya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bolivya'nın Bayrağı Nasıldır?Kala isminin anlamı nedir, Kala ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Akal isminin anlamı nedir, Akal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Asaf isminin anlamı nedir, Asaf ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Afra isminin anlamı nedir, Afra ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Fide isminin anlamı nedir, Fide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Boğa isminin anlamı nedir, Boğa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hibe isminin anlamı nedir, Hibe ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Bolivya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bolivya'nın Bayrağı Nasıldır?

Bolivya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bolivya'nın Bayrağı Nasıldır?

Bolivya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Bolivya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Bolivya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Bolivya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bolivya'nın Bayrağı Nasıldır?

Bolivya ya da resmî adıyla Bolivya Çokuluslu Devleti bir Güney Amerika ülkesidir. Bolivya, 1809 yılında İspanya'ya karşı bağımsızlığını ilan etmesine karşın, İspanyol askerlerin ülkeden kovulması çok daha sonra, ancak 1825 yılında gerçekleştirilebildi.

Bolivya'nın Başkenti?

“La Paz” şehri Bolivya'nın başkentidir.

Bolivya'nın Para Birimi Nedir?

“Boliviyano”Bolivya'nın para birimidir.

Bolivya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Bolivya'nın telefon alan kodu : + 591

Bolivya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bolivya'nın Bayrağı Nasıldır?

Bolivya'nın  Türkçe Ülke Telaffuzu

Bolivya

Bolivya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

La Paz

Bolivya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Bolivia

Bolivya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

La Paz

Bolivya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

La Paz - Chuqiyapu - Chuqiyapu - La Paz

Bolivya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bolivya'nın Bayrağı Nasıldır?

Bolivya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Bolivia - Buliwya - Wuliwya - Buliwya - Volívia

Bolivya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca -Keçuaca -Aymara dili - Guaraní dili

Bolivya'nın Bayrağı Nasıldır?

Bolivya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bolivya'nın Bayrağı Nasıldır?

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT