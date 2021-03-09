Bolivya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bolivya'nın Bayrağı Nasıldır?

Bolivya ya da resmî adıyla Bolivya Çokuluslu Devleti bir Güney Amerika ülkesidir. Bolivya, 1809 yılında İspanya'ya karşı bağımsızlığını ilan etmesine karşın, İspanyol askerlerin ülkeden kovulması çok daha sonra, ancak 1825 yılında gerçekleştirilebildi.

Bolivya'nın Başkenti?

“La Paz” şehri Bolivya'nın başkentidir.

Bolivya'nın Para Birimi Nedir?

“Boliviyano”Bolivya'nın para birimidir.

Bolivya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Bolivya'nın telefon alan kodu : + 591

Bolivya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Bolivya

Bolivya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

La Paz

Bolivya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Bolivia

Bolivya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

La Paz

Bolivya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

La Paz - Chuqiyapu - Chuqiyapu - La Paz

Bolivya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Bolivia - Buliwya - Wuliwya - Buliwya - Volívia

Bolivya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca -Keçuaca -Aymara dili - Guaraní dili

Bolivya'nın Bayrağı Nasıldır?