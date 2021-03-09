Bolivya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bolivya'nın Bayrağı Nasıldır?
Bolivya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Bolivya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Bolivya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Bolivya ya da resmî adıyla Bolivya Çokuluslu Devleti bir Güney Amerika ülkesidir. Bolivya, 1809 yılında İspanya'ya karşı bağımsızlığını ilan etmesine karşın, İspanyol askerlerin ülkeden kovulması çok daha sonra, ancak 1825 yılında gerçekleştirilebildi.
Bolivya'nın Başkenti?
“La Paz” şehri Bolivya'nın başkentidir.
Bolivya'nın Para Birimi Nedir?
“Boliviyano”Bolivya'nın para birimidir.
Bolivya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Bolivya'nın telefon alan kodu : + 591
Bolivya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Bolivya
Bolivya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
La Paz
Bolivya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Bolivia
Bolivya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
La Paz
Bolivya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
La Paz - Chuqiyapu - Chuqiyapu - La Paz
Bolivya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Bolivia - Buliwya - Wuliwya - Buliwya - Volívia
Bolivya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İspanyolca -Keçuaca -Aymara dili - Guaraní dili