Bolkar Dağları’ndaki göllere ziyaretçi akını

Toros sıra dağlarının kuzeydoğusundaki Bolkar Dağları'nda bulunan Karagöl ve Çinili göl ziyaretçi akınına uğruyor.

Meydan Yaylası'ndan başlayan yürüyüş 2650 rakımda bulunan Karagöl, Çinili Göl ve rakımı 3000'den fazla olan Pilot Tepeden sonra 1.bölgeden inilerek tekrar Meydan Yaylasına iniliyor. Rota güzergahında bulunan kar kalıntıları, birbirinden güzel çiçekler, dağ manzaraları fotoğraf severlerin büyük ilgisini çekiyor.

Hafta sonu Karagöl'de doğa yürüyüşü yapmaya gelen Ali Özdemir, "Burada dağ yürüyüşü yapan bir gruba dahil oldum. Karagöl ve Çinili Göl'e gittim mükemmel bir doğa var burada mutlaka görülmesi gereken bir yer" dedi.

Bolkar Dağlarındaki göller

Bolkar Dağları içerisinde, Karagöl, Çinigöl, Alagöl gibi irili ufaklı bir çok krater ve tektonik göl barındırıyor. Karagöl yaklaşık 60 hektar alan büyüklüğünde olup en derin yeri 12 metre civarında. Karagöl'ün en büyük özelliği ise dünyada sadece kendi içerisinde yetişen Toros kurbağalarını barındırmasıdır.

Karagöl ve Çinigöl çevresinde karların erimeye başladığı ilkbahardan sonbahara kadar kar suyu ile açan birbirinde eşsiz dağ çiçeklerini görmek mümkün. Toros çiçeği adıyla literatüre geçen onlarca çiçeğin bir çoğu endemik türdendir.

Kaynak: İHA