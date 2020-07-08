Bolsonaro, DSÖ’ye rağmen hidroksiklorokin kullanıyor

Korona virüs testi pozitif çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Dünya Sağlık Örgütünün hastalığa karşı yararlı olmadığını açıkladığı, hidroksiklorokin isimli sıtma ilacını kullandığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bolsonaro, "Hidroksiklorokine güveniyorum. Ya sen?" diye sordu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, korona virüse yakalandığını açıkça onayladıktan birkaç saat sonra Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) hastalığa karşı yararlı olmadığını açıkladığı hidroksiklorokin alarak iyileşmeye çalıştığı bir video yayınladı. Bolsonaro bu videoda, "Bugün korona virüs ile savaşmaya yardımcı olabilecek başka ilaçlar olduğunu biliyoruz. Hiçbirinin kanıtlanmış bilimsel etkinliği olmadığını da biliyoruz. Ancak ben "Hidroksiklorokin'e güveniyorum, ya sen?" ifadelerini kullandığı bir mesaj yayınladı.

Gözle görünür şekilde iyimser ve iyi durumda olan devlet başkanı, videoya kahkahayla başlıyor. Üçüncü hidroksiklorokin dozunda olduğunu açıklıyor. Bolsonaro, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Pazar günü az ya da çok bir şeyler hissettim. Pazartesi günü kötüydü. Bugün Salı. Cumartesi'den çok daha iyiyim. İşe yaradığı açık" mesajını verdi. Bolsonaro, sağlık otoritelerinin kullanımını önermemesine ve hatta ciddi yan etkileri olduğu konusunda uyarmasına rağmen, pandeminin başlangıcından bu yana Covid-19 hastaları için klorokin ve hidroksiklorokin kullanımını savunuyor. Kısa süre önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) korona virüse yakalananların tedavilerinde kullanılan hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir bileşimi ilaçların denemelerinin ölüm oranlarını düşürmede başarısız kaldığı gerekçesiyle ikinci kez durdurulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: İHA