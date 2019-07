Bolu 10. Geleneksel Rahvan At Yarışlarına hazırlanıyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Rahvan At Yarışı'nın bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilecek.

Bolu'nun Gerede ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Rahvan At Yarışı'nın 10'uncusu 4 Ağustos Pazar günü saat 12.00'de Mangallar köyü mevkiinde gerçekleştirilecek. Gerede Belediyesi, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Gerede Rahvan Atçılar Kulübü İşbirliği ile yapılacak olan ve 8 kategoride yapılacak olan yarışlarda, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun son çalıştayında alınan kurallar geçerli olacak.

Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Rahvan at, binicisini sarsmadan uzun mesafa gidebilen at demektir. Eskiden savaşlarda bu atlar kullanılmıştır. Biz de bu geleneği ve kültürü yaşatmak için böyle bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Amacımız dostluk bağlarını güçlendirmek ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ata sporumuzu tekrar canlandırmak. Başta gençler olmak üzere herkese tanıtılmasını, geliştirilmesini sağlamak. Bunun için de bu yıl 10'uncusunu gerçekleştireceğimiz Geleneksel Rahvan At Yarışlarımıza tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA