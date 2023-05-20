Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinden depremzedelere anlamlı ziyaret

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri depremzede vatandaşlara yardım etmek ve konteyner kentlerdeki çocuklarla vakit geçirmek için deprem bölgesine gitti.

Üniversitenin Yapı İşleri Daire Başkanı Bülent Baloğlu, öğretim görevlileri ve 30 öğrenciden oluşan kafile ilk olarak Mustafa Kemal Üniversitesi'ni ziyaret etti. Hatay Valisi ve il protokolünün katıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinliklerine katılan öğrenciler, konteyner kentinde kalan çocuklar ve gençlerle birlikte eğlenceli etkinlikler gerçekleştirdi ve çocuklara yanlarında getirdikleri hediyeleri dağıttılar.

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Kafile bugün planlanan programların ardından Bolu'ya dönecek