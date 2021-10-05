Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı atandı. Peki, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın biyografisi...

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUSTAFA ALİŞARLI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? İŞTE PROF. DR. MUSTAFA ALİŞARLI'NIN BİYOGRAFİSİ

Mustafa Alişarlı, 5 Temmuz 1968 yılında Samsun Terme’de dünyaya geldi.1989 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu.



1991 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi oldu.



1997 yılında İSVİÇRE Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Güvenliği Enstitüsü’nde doktora eğitimini tamamlayarak “Veteriner Hekimliği Doktoru” unvanı aldı.



1998 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı.



2003 yılında TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu’nca Deutsche Forschungsgemeinschaft’tan aldığı bursla Almanya Berlin Hür Üniversitesi Gıda Hijyeni Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu.



2004 yılında Doçent unvanı ve yetkisi verildi.





2006 yılında “Toplumda Sürdürülebilir Sağlık Bilinci Oluşturulması” projesi kapsamında yürüttüğü faaliyetler sebebiyle “Veteriner Gıda Hijyeni” alanındaki yüksek katkılarından dolayı Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği’nin 2007 DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ ÖDÜLLERİ programında “ÖĞRETİM ÜYESİ” kategorisinde yılın “Veteriner Gıda Hijyenisti” ödülünü aldı.



2008 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca bir süre Ulusal Gıda Referans Laboratuarı kurucu Müdürü olarak görevlendirildi.



2009 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalına Profesör Doktor olarak atandı.



2010-2013 yıllarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı görevi yanı sıra, Fakülte Kurulu Üyeliği, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği ve Senatörlüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ve aynı sırada Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanı görevlerini yürüttü.



19 Mart 2014 tarihinden itibaren TÜBİTAK Tarım Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Grubu (TOVAG) Yürütme Komitesi Koordinatörü V. görevini yürütmektedir.



10 Mart 2017 tarihinden itibaren TÜBİTAK Araştırma Destek Programları (ARDEB) Başkanlığı V. görevini yürütmektedir.



TÜBİTAK (VHAG, TOGTAG, VAP, TARP, BİDEB, BMBF-INTENC (Almanya) Ortak Çağrı), Yüzüncü Yıl ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığı Strateji Daire Başkanlığınca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce, Samsun İl Özel İdaresi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığınca desteklenmiş toplam 22 projede yürütücü, yardımcı araştırmacı veya proje danışmanı olarak görev almıştır.

Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 56 bilimsel makale ve bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 45 bildiride yer almaktadır.

Alişarlı şimdilerde ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.