Bolu Belediyesi Gençlik Merkezi törenle açıldı

Bolu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Önümüzdeki süreçte de şu kardeşinize Bolu olarak yetki verirseniz bu tür sosyal belediyecilik hizmetlerini bütün dünyanın örnek alacağı kalıcı hale getireceğiz" diyerek, yerel seçimlerde destek istedi.

Bolu Belediyesi tarafından bugüne kadar hayata geçirilen 4 sosyal tesise bir yenisi daha eklendi. Bolulu vatandaşlara kaliteli hizmeti ucuz fiyatlara sunmayı hedefleyen Bolu Belediyesi'nin yeni sosyal tesisi, İzzet Baysal Caddesi'nde hizmete girdi. Bolu Belediyesi Gençlik Merkezi özellikle gençlere hizmet verecek. Ders çalışma alanlarından kütüphanesine, kafeteryasından dinlenme alanlarına ve ücretsiz internet hizmetine kadar her detayın düşünüldüğü yeni sosyal tesisin açılışı, halk oyunları ve bando eşliğinde yapıldı. Açılışta konuşan Bolu Belediye Başkan Tanju Özcan, "Şu kardeşinize Bolu olarak yetki verirseniz bu tür sosyal belediyecilik hizmetlerini bütün dünyanın örnek alacağı kalıcı hale getireceğiz" dedi.

"2019 yılına kadar Bolu'da hiçbir sosyal tesis yoktu"

Bolu'da 2019 yılına kadar hiç sosyal tesis olmadığını söyleyen Başkan Özcan, "Çocuklar evde ders çalışırlarken sıkılıyorlar. Şehir merkezinde daha rahat çalışıyorlar. Sonra kafeye iniyorlar, orada bir çay kahve içiyorlar. Değişik okullardan gelmiş olan arkadaşlarıyla tanışıyorlar, bir araya geliyorlar. Bundan keyif alıyorlar. Bizim açtığımız etüt merkezinde bir katı kafeterya, diğer iki katı da etüt merkezi. Gençlerimiz, çocuklarımız üst katta rehber öğretmenler aracılığıyla derslerine çalışacaklar. Sonra teneffüs gibi aşağı indiklerinde kafeteryada birbirleriyle sohbet edebilecekler. Bu mantıkla bunu yapıyoruz. Dediğim gibi bunu yapanlar var. Saygı da duyuyorum. Ama hizmetler çok pahalı. O yüzden biz sosyal tesis mantığıyla en dip ücretlerle herkesin faydalanabileceği bir şekilde planladık burayı. Burası toplam üç kat. Yaklaşık 2 bin metrekare kapalı alanı var. Biz burayı ziraat odasından kiraladık. O zamanki Ziraat Odası Başkanımız Hakkı Fidan buradaysa kendisine çok teşekkür ederim, şükranlarımı sunuyorum. Bize böyle bir hizmeti yapmamız noktasında yardımcı olduğu için. Bakın 2019 yılına kadar Bolu'da hiçbir sosyal tesis yoktu. Belediyemize ait şu an 4 tane sosyal tesisimiz var. Yine bu tür etüt merkezlerinden hiç yoktu, şu anda üç tane var. Dördüncüyü açıyoruz. Beşinciyi de bu yıl biz böyle açmış olacağız. Yani öğrencilerimizin ders çalışabileceği, çok çok ucuz hizmetlerle karınlarını doyurabilecekleri, çaylarını içebilecekleri bir alan hazırlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"4 senedir 56 bin 690 çocuğumuz bu tesislerden faydalanmış"

Yerel seçimlerde bir kez daha vatandaşın yetki vermesi halinde dünyanın örnek alacağı hizmetleri sağlayacağını ifade eden Özcan, "Biz burada çocuklarımızın konforlu bir şekilde yazın serin, kışın sıcak bir ortamda rahatça derslerine çalışabilmelerini amaçlıyoruz. Bugüne kadar eğitim amaçlı üç sosyal tesisimizden 4 yılda 56 bin 690 gencimiz ve öğrencimiz faydalanmış. Yani gerçekten büyük rağbet görüyor. Mesela 2020 yılında açtığımız Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nden şu ana kadar 15 bin 110 gencimiz faydalanmış. 2021 yılında belediyemizin kuruluş yıl dönümünde yani 5 Ekim günü Tevfik Kültür Merkezi'nden 9 bin 28 çocuğumuz oradan faydalanmış. Diğer tesisimizle birlikte toplam 4 senedir 56 bin 690 çocuğumuz bu tesislerden faydalanmış. Bundan sonra bir tane açacağız. Herhalde bu sayı beşinci yılın sonunda 100 bini aşmış olacak. Bunun da internet kullanımı ücretsiz. Dolayısıyla biz Atatürk'ün çocuklarıyız. Bu anlayışla geldik, yolumuza devam ediyoruz. Biz Bolu milliyetçisiyiz. Biz Türk milliyetçisiyiz. İnşallah önümüzdeki süreçte de şu kardeşinize Bolu olarak yetki verirseniz bu tür sosyal belediyecilik hizmetlerini bütün dünyanın örnek alacağı kalıcı hale getireceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)