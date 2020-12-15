Bolu Dağı mevkiinde korkunç kaza! Yolcu otobüsü paramparça oldu
TEM Otoyolu Kaynaşlı ilçesi Bolu Dağı mevkiisinde şehirlerarası yolculuk yapan bir otobüs, lastik yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada şoför ve muavin gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılırken yaralanan 14 kişi de çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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15 Aralık 2020 Salı 08:50
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