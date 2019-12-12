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  3. Bolu Dağı tüneli, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı (2)

Bolu Dağı tüneli, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı (2)

TEM yolunun önemli geçiş yeri olan Bolu Dağı Tüneli'nde, saat 14.00'te başlatılan yangın hidratlarındaki teknik kontroller, tamamlandı.

Bolu Dağı tüneli, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı (2)

YOL AÇILDI

TEM yolunun önemli geçiş yeri olan Bolu Dağı Tüneli'nde, saat 14.00'te başlatılan yangın hidratlarındaki teknik kontroller, tamamlandı. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol, 16.00 sıralarında yeniden açıldı. Kontroller sırasında ulaşım, D-100 yolunun Bolu Dağı geçişinden sağlandı. D-100 yolunda ulaşımda aksama olmadı.

Kaynak: DHA

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