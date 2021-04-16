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  3. Bolu Dağı’nda etkili olan sis, görüş mesafesini 10 metreye düşürdü: Sürücüler zor anlar yaşadı

Bolu Dağı’nda etkili olan sis, görüş mesafesini 10 metreye düşürdü: Sürücüler zor anlar yaşadı

Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu Dağı’nda etkili olan sis, görüş mesafesini 10 metreye düşürdü: Sürücüler zor anlar yaşadı

Bolu'da, öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bolu Dağı’nda etkili olan sis, görüş mesafesini 10 metreye düşürdü: Sürücüler zor anlar yaşadı

Bolu Dağı’nda etkili olan sis, görüş mesafesini 10 metreye düşürdü: Sürücüler zor anlar yaşadı

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