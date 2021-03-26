Bolu Dağı'nda kar kalınlığı yarım metreyi buldu

Ankara-İstanbul arasında en önemli geçiş noktası olan ve trafik için kritik önem taşıyan Bolu Dağ'ında kar yağışı ve sis etkili olmaya başladı. Bolu’da kar yağışı 4 gündür aralıksız olarak devam ediyordu. Devam eden kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde, kar yüksekliği yarım metreyi buluyor.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Ulaşımda oldukça kritik olan bölgede, kar yağışı ve sisin etkili olması trafiği de etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte, trafikte aksamalar yaşanmaya başladı. TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler zor anlar yaşıyor.

EKİPLER TUZLAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Kar yağışı ve sisin etkisini göstermesiyle birlikte karla mücadele ekipleri harekete geçti. Tuzlama çalışmaları başlatılarak, buzlanmaya karşı önlemler alındı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oluyor. Olası trafik kazaları ve can kayıplarının önlenmesi için polis ekipleri sürücüleri uyarıyor. Sürücülerin hız yapmaması ve takip mesafesini korumaları isteniyor.