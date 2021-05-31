Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor! Görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü

Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşıyor. Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrasında yağışlar etkisini göstermeye başladı. Etkili olan sis ve sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük geçti.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimleri Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Bölgede yoğun sis ve yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

SÜRÜCÜLER DİKKATLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARILDI

Anadolu Otoyolu'nun ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve yoğun sis etkili olması sonrasında yetkililerden de uyarılar geldi. Olası kazaların önlenmesi açısından sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi. Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden takip mesafesini korumalarını istedi. Meteoroloji yetkilileri, yağışın ve sisin devam edeceğini bildirdi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı