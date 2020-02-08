Bolu Dağı’nda sürücüler karın tadını doyasıya çıkarttı

100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri ulaşımın kapanmaması için çalışma yaparken, Bolu Dağı'nı kullanan sürücü ve vatandaşlar ise karın tadını kartopu savaşı yaparak ve karlarda yuvarlanarak çıkarttılar.

Türkiye'nin Avrupa ile Anadolu'yu karayolu ile birbirine bağlayan önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı araç trafiğini olumsuz etkiliyor. Karayollarına bağlı karla mücadele ekiplerinin karayolu boyunca sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı Bolu Dağı'nda, karayolları ekiplerin yol boyunca çalışmasını fırsata çeviren vatandaşlarda yol kenarlarında kar topu savaşı yaptı. Ekiplerin çalışması nedeniyle zaman zaman yavaşlayan trafikte ekiplerin çalışmasını bitirmesini bekleyen sürücü ve vatandaşlar yol kenarlarında biriken karlarda kar topu savaşı yaptı. Bazı vatandaşlar ise savaşı biraz daha ileri götürüp karlarda birbirlerini yuvarladılar.

Karın tadını doyasıya çıkartan Enes Bektaş isimli vatandaş; "Arkadaşlarla birlikte Düzce'den Bolu'ya gidiyorduk. Burada çok kar yağışını görünce durduk. Burada kartopu savaşı yaptık. Kendi aramızda karlarla oynadık. Düzce'ye çok kar yağmıyordu, burada da karı görünce dayanamadık hemen yol kenarına girdik. Bolu Dağı'nda ciddi anlamda bir kar var. Karayolları ekipleri güzel bir çalışma yapmış gördüğüm kadarıyla. Önümüzde 4 tane karayolları arabası vardı. Yavaş gidiyoruz bari sağa çekelim, duralım oyun oynayalım dedik. Ekipler yolları açtıktan sonra devam ederiz dedik. Öyle geldik" diye konuştu.

Karayolları ekipleri ve trafik ekipleri, Bolu Dağı'nda araç trafiğinin durmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA