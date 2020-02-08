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  3. Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (2)

Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (2)

D-100 ve TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı devam ediyor. Bazı kesimleri beyaz örtüyle kaplanan yollarda, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (2)

KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

D-100 ve TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı devam ediyor. Bazı kesimleri beyaz örtüyle kaplanan yollarda, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde bazı araçlar yolda kalınca ulaşım zaman zaman durdu. Karayolları ve polis ekiplerinin müdahalesiyle araçlar çekilerek, yol ulaşıma açıldı.

TIR GEÇİŞLERİNE İZİN YOK

D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde, İstanbul yönüne TIR geçişine izin verilmiyor.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




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