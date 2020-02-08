Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (2)
D-100 ve TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı devam ediyor. Bazı kesimleri beyaz örtüyle kaplanan yollarda, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
D-100 ve TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı devam ediyor. Bazı kesimleri beyaz örtüyle kaplanan yollarda, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde bazı araçlar yolda kalınca ulaşım zaman zaman durdu. Karayolları ve polis ekiplerinin müdahalesiyle araçlar çekilerek, yol ulaşıma açıldı.
TIR GEÇİŞLERİNE İZİN YOK
D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde, İstanbul yönüne TIR geçişine izin verilmiyor.
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Kaynak: DHA
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