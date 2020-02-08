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Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (4)

TEM yolu Bolu Dağı geçişinin Kaynaşlı mevkisinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (4)

TEM YOLUNUN İSTANBUL YÖNÜ ULAŞIMA KAPANDI

TEM yolu Bolu Dağı geçişinin Kaynaşlı mevkisinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 1 otobüs olmak üzere 5 aracın çarpıştığı kazada yaralılara müdahalede bulundu. İstanbul yönüne giden araçlar D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi.

Kaynak: DHA




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